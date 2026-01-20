ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد قسد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، دعمه لعمليات الجيش السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وصرح ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض غداة مباحثات أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت “ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية”، بأن الشرع “يعمل بجد كبير. إنه رجل قوي وصلب”، وفق فرانس برس.

كما أضاف أن الولايات المتحدة تحاول حماية الأكراد، قائلاً: “أنا معجب بالأكراد، لكن فقط لكي تفهموا، دُفعت مبالغ هائلة من المال للأكراد، ومُنحوا النفط وأشياء أخرى. لذلك كانوا يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، أكثر مما يفعلونه من أجلنا، لكننا متوافقون مع الأكراد، ونحاول حمايتهم”، حسب ما نقلت رويترز.

ترامب يدعم الجيش السوري

وكانت الرئاسة السورية قد أكدت بوقت سابق الثلاثاء أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، وفق “سانا”.

كما أوضحت في بيان، أنه تم الاتفاق على منح “قسد” مدة 4 أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.

وقالت إنه “في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي”، مضيفة أنه تم التأكيد أيضاً “على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق”.

كذلك أشارت الرئاسة السورية إلى أن قائد “قسد” مظلوم عبدي “سيقوم بطرح مرشح من قسد لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية”.

وأكدت أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية لـ”قسد” ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آلية الدمج التفصيلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.

إلى ذلك بينت أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها.

فيما لفتت إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء.