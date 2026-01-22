Icon

تعادل التعاون والحزم في دوري روشن

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ مساءً
تعادل التعاون والحزم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم، بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون ببريدة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

أحرز هدفي التعاون الكولومبي روجير مارتينيز عند الدقيقتين (23 و85)، بينما سجل هدفي الحزم؛ البرازيلي فابيو مارتينيز عند الدقيقة (49)، ويوسف المزيريب عند الدقيقة (55).

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى الـ 35 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل الحزم للنقطة الـ 17 في المركز الحادي عشر.

 

