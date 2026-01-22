تعادل التعاون والحزم في دوري روشن

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
تعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم، بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون ببريدة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
أحرز هدفي التعاون الكولومبي روجير مارتينيز عند الدقيقتين (23 و85)، بينما سجل هدفي الحزم؛ البرازيلي فابيو مارتينيز عند الدقيقة (49)، ويوسف المزيريب عند الدقيقة (55).
وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى الـ 35 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل الحزم للنقطة الـ 17 في المركز الحادي عشر.