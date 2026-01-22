تعادل التعاون والحزم في دوري روشن

تعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم، بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون ببريدة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

أحرز هدفي التعاون الكولومبي روجير مارتينيز عند الدقيقتين (23 و85)، بينما سجل هدفي الحزم؛ البرازيلي فابيو مارتينيز عند الدقيقة (49)، ويوسف المزيريب عند الدقيقة (55).

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى الـ 35 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل الحزم للنقطة الـ 17 في المركز الحادي عشر.