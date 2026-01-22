تعليم جدة يعلن باب المشاركة في “أقرأ للعالم العربي”

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بدء التسجيل في النسخة الحادية عشرة من مسابقة “أقرأ للعالم العربي” للعام الدراسي 2025–2026م، في إطار جهودها الرامية إلى تنمية مهارات القراءة، وتعزيز نواتج التعلّم، وترسيخ ثقافة المعرفة في البيئة التعليمية.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس التربية الخاصة، إضافة إلى المعلمين والمعلمات، ضمن مسعى تحفيزي يهدف إلى تعزيز القراءة الواعية، وتنمية التفكير النقدي، وبناء جيل قارئ يمتلك أدوات المعرفة والقدرة على التعبير.

وتُعدُّ مسابقة “أقرأ للعالم العربي” مبادرة ثقافية أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” عام 2013م؛ بهدف نشر ثقافة القراءة في المجتمع، وتعزيز مكانتها بوصفها إحدى أهم وسائل الإثراء المعرفي للأجيال القادمة.

وتنطلق المسابقة عبر ثلاثة مسارات رئيسة: “قارئ العام” الموجّه لطلاب وطالبات المراحل الدراسية الثلاث، و”سفراء القراءة” المخصّص للمعلمين والمعلمات في المدارس، و”المدارس القارئة” الذي يكرّم المدارس الأعلى مشاركة في عدد الطلبة المسجلين.

ويمر المشاركون بعدة مراحل تبدأ بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ثم التصفيات الأولية، فالمقابلات الشخصية، وملتقى “أقرأ” الإثرائي، وصولًا إلى الحفل الختامي لتكريم الفائزين.

ودعت إدارة تعليم جدة المدارس والطلبة وأولياء الأمور إلى الاطلاع على دليل المسابقة والتسجيل عبر الروابط المخصّصة، مؤكدةً أن التسجيل يستمر حتى 28 فبراير 2026م.