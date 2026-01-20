تعليم مكة يحقق إنجازًا مميزًا بحصد 106 ميداليات في مسابقة بيبراس 2025

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إنجازًا وطنيًا جديدًا، بعد أن حصد طلابها وطالباتها (106) ميداليات في مسابقة بيبراس موهبة 2025، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” 2025، وتُعنى بتنمية مهارات التفكير الحاسوبي والمنطقي لدى الطلبة، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات بطرق إبداعية.

وتوزعت الميداليات المحققة على (11) ميدالية ذهبية، و(25) ميدالية فضية، و(70) ميدالية برونزية، في تأكيد واضح على تميز طلبة تعليم مكة، وفاعلية البرامج التعليمية النوعية التي تطبقها المدارس، بدعم مباشر من وزارة التعليم، وبإشراف الكوادر التعليمية المؤهلة.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى الوعي المتقدم بأهمية مهارات القرن الحادي والعشرين، لا سيما في مجالات التفكير الحاسوبي والذكاء المنطقي، التي تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل قادر على مواكبة التحول الرقمي والمستقبل التقني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن هذا التفوق جاء ثمرة لتكامل الجهود بين القيادات التعليمية، والمشرفين التربويين، والمعلمين والمعلمات، إلى جانب الدعم الأسري، مشيدةً بعزيمة الطلبة وإصرارهم على التميز والمنافسة.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل النجاحات التي يحققها تعليم مكة المكرمة، ويجسد حرصه المستمر على الاستثمار في العقول الشابة، وتمكينها من أدوات المعرفة الحديثة، وتعزيز حضورها المشرف في المسابقات العلمية.