Icon

علماء روس يرصدون عاصفة إشعاعية شمسية نادرة Icon أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور Icon أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير Icon ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك Icon طرح 17 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” Icon تعليم مكة يحقق إنجازًا مميزًا بحصد 106 ميداليات في مسابقة بيبراس 2025 Icon بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق باكستان إلى 26 قتيلًا Icon نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد الحرام Icon المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB” Icon “تُعِد جيلاً واعياً يتواصل بكفاءة”.. “سفراء الإعلام” استثمار استراتيجي في شباب المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليم مكة يحقق إنجازًا مميزًا بحصد 106 ميداليات في مسابقة بيبراس 2025

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٩ مساءً
تعليم مكة يحقق إنجازًا مميزًا بحصد 106 ميداليات في مسابقة بيبراس 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إنجازًا وطنيًا جديدًا، بعد أن حصد طلابها وطالباتها (106) ميداليات في مسابقة بيبراس موهبة 2025، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” 2025، وتُعنى بتنمية مهارات التفكير الحاسوبي والمنطقي لدى الطلبة، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات بطرق إبداعية.

وتوزعت الميداليات المحققة على (11) ميدالية ذهبية، و(25) ميدالية فضية، و(70) ميدالية برونزية، في تأكيد واضح على تميز طلبة تعليم مكة، وفاعلية البرامج التعليمية النوعية التي تطبقها المدارس، بدعم مباشر من وزارة التعليم، وبإشراف الكوادر التعليمية المؤهلة.

قد يهمّك أيضاً
تعليم مكة يطلق مسابقة “التعلم عبر اللعب” لطلاب المتوسطة والثانوية

تعليم مكة يطلق مسابقة “التعلم عبر اللعب” لطلاب المتوسطة والثانوية

التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة ‎عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة

التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة ‎عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة

ويعكس هذا الإنجاز مستوى الوعي المتقدم بأهمية مهارات القرن الحادي والعشرين، لا سيما في مجالات التفكير الحاسوبي والذكاء المنطقي، التي تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل قادر على مواكبة التحول الرقمي والمستقبل التقني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن هذا التفوق جاء ثمرة لتكامل الجهود بين القيادات التعليمية، والمشرفين التربويين، والمعلمين والمعلمات، إلى جانب الدعم الأسري، مشيدةً بعزيمة الطلبة وإصرارهم على التميز والمنافسة.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل النجاحات التي يحققها تعليم مكة المكرمة، ويجسد حرصه المستمر على الاستثمار في العقول الشابة، وتمكينها من أدوات المعرفة الحديثة، وتعزيز حضورها المشرف في المسابقات العلمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد