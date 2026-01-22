Icon

تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الشمالية

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٠ مساءً
تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الشمالية
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى احتمالية هطول أمطار ـ بمشيئة الله ـ متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 23 و24 يناير 2025م.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مدن عرعر ورفحاء والعويقيلة وطريف، مبينًا أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في تساقط البَرَد وجريان السيول.

