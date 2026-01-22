تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الشمالية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى احتمالية هطول أمطار ـ بمشيئة الله ـ متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 23 و24 يناير 2025م.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مدن عرعر ورفحاء والعويقيلة وطريف، مبينًا أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في تساقط البَرَد وجريان السيول.