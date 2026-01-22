تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الشمالية

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
نبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى احتمالية هطول أمطار ـ بمشيئة الله ـ متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 23 و24 يناير 2025م.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مدن عرعر ورفحاء والعويقيلة وطريف، مبينًا أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في تساقط البَرَد وجريان السيول.