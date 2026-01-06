تمديد فترة تسليم نماذج حرث الأراضي البعلية بالشمالية

هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟ ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري معرض عمارة الحرمين يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية ويستعرض تحولات الحرم عبر العصور مزارع نجران تستقبل بلشون الماشية ضمن مسار رحلته الشتوية اقتران شمسي مزدوج للزهرة والمريخ في يناير تفاصيل تعويض الأمومة للمشتركات الخاضعات لفرع الأخطار المهنية ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز ضبط أكثر من 4 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر في الرياض إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار
أعلنت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، عن تمديد فترة تسليم نماذج حرث أراضي الزراعة البعلية الموسمية، وذلك لإتاحة الفرصة لمستفيدي البرنامج لاستكمال إجراءاتهم.
وأوضحت اللجنة أن التمديد يستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026م، داعيةً جميع المستفيدين إلى الالتزام بالموعد المحدد ومراجعة فرع الوزارة لتسليم النماذج واستكمال المتطلبات.