تمديد فترة تسليم نماذج حرث الأراضي البعلية بالشمالية

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٨ مساءً
تمديد فترة تسليم نماذج حرث الأراضي البعلية بالشمالية
المواطن - واس

أعلنت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، عن تمديد فترة تسليم نماذج حرث أراضي الزراعة البعلية الموسمية، وذلك لإتاحة الفرصة لمستفيدي البرنامج لاستكمال إجراءاتهم.

وأوضحت اللجنة أن التمديد يستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026م، داعيةً جميع المستفيدين إلى الالتزام بالموعد المحدد ومراجعة فرع الوزارة لتسليم النماذج واستكمال المتطلبات.

