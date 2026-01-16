Icon

“الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة Icon صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية Icon كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن Icon حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان Icon القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض Icon النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية Icon ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال Icon حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار Icon مع اقتراب الصيف.. فاتورة كهرباء تاريخية مذهلة في مصر! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توضيح من التأمينات بشأن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٨ مساءً
توضيح من التأمينات بشأن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في النظام هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
التأمينات الاجتماعية تطلق ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI

التأمينات الاجتماعية تطلق ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI

التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

    • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    • اختيار الاشتراكات.
    • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد