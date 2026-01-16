توضيح من التأمينات بشأن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

“الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار مع اقتراب الصيف.. فاتورة كهرباء تاريخية مذهلة في مصر!
أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في النظام هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.