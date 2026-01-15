Icon

توضيح من التأمينات بشأن مبالغ تعويض الأمومة

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
توضيح من التأمينات بشأن مبالغ تعويض الأمومة
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه لايمكن إعادة مبالغ تعويض الأمومة التي تم صرفها وتلتزم التأمينات بصرف تعويض الأمومة للمشتركة عند توافر شروط الاستحقاق، وفيما يخص صرف التعويض من قبل المنشأة فإنها محكومة بنظام العمل،

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

