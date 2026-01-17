توكلنا يوضح مزايا خدمة “التقويم” لاستعراض الأحداث وتنظيم المواعيد

قال تطبيق توكلنا إن خدمة التقويم يمكن من خلالها استعراض كافة التفاصيل واستعراض التواريخ والأيام بالتاريخين الميلادي / الهجري بالإضافة إلى الأحداث الوطنية، والحكومية، والدينية، والتعليمية، والترفيهية، والرياضية في تطبيق وطني موحد بهدف تنظيم المواعيد وإدارة الوثائق بطريقة سهلة وميسرة من خلال قناة موحدة وموثوقة.

خدمات توكلنا

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويمكن استعراض الخدمات عبر التطبيق بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميله عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.