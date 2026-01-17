توكلنا يوضح مزايا خدمة “التقويم” لاستعراض الأحداث وتنظيم المواعيد 6 خطوات لتفويض من ينوب عنك في سداد أجور العمالة عبر مساند تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 منها 14 صنفًا للأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1079 حالة ضبط خلال أسبوع ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة
قال تطبيق توكلنا إن خدمة التقويم يمكن من خلالها استعراض كافة التفاصيل واستعراض التواريخ والأيام بالتاريخين الميلادي / الهجري بالإضافة إلى الأحداث الوطنية، والحكومية، والدينية، والتعليمية، والترفيهية، والرياضية في تطبيق وطني موحد بهدف تنظيم المواعيد وإدارة الوثائق بطريقة سهلة وميسرة من خلال قناة موحدة وموثوقة.
يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويمكن استعراض الخدمات عبر التطبيق بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميله عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.