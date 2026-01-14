ثوران بركان “جبل مارابي” في إندونيسيا

ثار بركان “جبل مارابي” الواقع في مقاطعة سومطرة الغربية بجمهورية إندونيسيا، اليوم، مطلقًا عمودًا كثيفًا من الرماد البركاني على ارتفاع نحو (1600) متر فوق مستوى فوهة البركان، ما استدعى رفع درجة الحذر في المناطق المحيطة.

وأفاد المسؤول في مركز مراقبة بركان مارابي أحمد رفندي، أن النشاط البركاني سُجِّل عند الساعة (9:36) صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث اتجهت سحب الرماد المتصاعدة نحو الجهة الشمالية الشرقية، فيما أظهرت أجهزة رصد الزلازل استمرار الثوران لمدة (31) ثانية وبسعة قصوى بلغت (28.6) مليمترًا.

وأبقت السلطات الإندونيسية المختصة مستوى التأهب عند الدرجة الثانية، مع توجيه تحذيرات مشددة للسكان والزوار بضرورة عدم الاقتراب من منطقة الخطر المحددة ضمن نطاق ثلاثة كيلومترات من مركز النشاط البركاني.