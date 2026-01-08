حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال 48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن 10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10473 نقطة المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم مسار تقنيات الإعلام وزارة الصحة تكرّم الفائزين بجائزة التميز التشغيلي كؤوس المؤسس ترفع سقف التحدي في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
اضطر السكان في ولاية فيكتوريا الأسترالية للإخلاء، اليوم؛ بسبب حرائق خارجة عن السيطرة في غابات وأحراش بالمنطقة، دفعت السلطات إلى التحذير من أن الوضع قد يتفاقم بما يصل إلى حد تصنيف خطر الحرائق عند درجة “كارثية” بحلول يوم غد الجمعة.
ويستعر حريقان كبيران في منطقة غابات قرب بلدتي لونغوود، ووالوا، في ظل تجاوز درجات الحرارة لمستوى 40 درجة مئوية في بعض مناطق الولاية.
وأفادت السلطات أن الحرائق تسببت في تدمير منشأتين على الأقل، فيما أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن أحوال الطقس الراهنة تضاهي ما شهدته المنطقة في 2019، عندما دمرت حرائق الغابات مساحات شاسعة في جنوب شرق أستراليا وأدت إلى مقتل 33 شخصًا، فيما أصبح يعرف بـ “الصيف الأسود”.