حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية

اضطر السكان في ولاية فيكتوريا الأسترالية للإخلاء، اليوم؛ بسبب حرائق خارجة عن السيطرة في غابات وأحراش بالمنطقة، دفعت السلطات إلى التحذير من أن الوضع قد يتفاقم بما يصل إلى حد تصنيف خطر ‌الحرائق عند درجة “‌كارثية” بحلول يوم غد الجمعة.

ويستعر حريقان كبيران في منطقة غابات قرب بلدتي لونغوود، ووالوا، في ظل تجاوز درجات الحرارة لمستوى 40 درجة مئوية في بعض مناطق الولاية.

وأفادت السلطات أن الحرائق تسببت في تدمير منشأتين على الأقل، فيما أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن أحوال الطقس الراهنة تضاهي ما شهدته المنطقة في ‍2019، عندما دمرت حرائق الغابات مساحات شاسعة في جنوب شرق أستراليا وأدت إلى مقتل 33 شخصًا، فيما أصبح يعرف بـ “الصيف الأسود”.