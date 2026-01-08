Icon

بنك البلاد يبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار Icon حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق Icon فيصل بن فرحان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي Icon توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق Icon التحالف : ‏عيدروس الزبيدي هرب لإقليم أرض الصومال بحراً ومنها لمقديشو ثم أبوظبي جواً Icon بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير Icon واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد Icon أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م Icon فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل Icon مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ صباحاً
حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل لدى المستفيد سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

قد يهمّك أيضاً
فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن

فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن

حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟

حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
أخبار رئيسية

حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن...

أخبار رئيسية
فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن
السعودية اليوم

فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب...

السعودية اليوم
حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟
أخبار رئيسية

حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات...

أخبار رئيسية
إيداع حساب المواطن 11 يناير
السعودية اليوم

إيداع حساب المواطن 11 يناير

السعودية اليوم
موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير
أخبار رئيسية

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير

أخبار رئيسية
حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة
السعودية اليوم

حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد...

السعودية اليوم