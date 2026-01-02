3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أعاد حساب المواطن التذكير بأنه بإمكان الارملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر ورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.
يأتي ذلك فيما يترقب مستفيدو حساب المواطن، صرف الدعم للدفعة الجديدة لشهر يناير 2026 من العام الجديد، والذي سيحل بعد أيام قليلة.
ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.
وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.