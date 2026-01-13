خالد بن سلمان: أشكر مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني

توجه وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالشكر لمدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني في سلامة وحفظ الأرواح والممتلكات.

وقال الأمير خالد بن سلمان: “أشكر المهندس سالم باسمير مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني في سلامة وحفظ الأرواح والممتلكات في الميناء”.