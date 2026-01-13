Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

ساهم في سلامة وحفظ الأرواح والممتلكات

خالد بن سلمان: أشكر مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣١ مساءً
خالد بن سلمان: أشكر مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني
المواطن - فريق التحرير

توجه وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالشكر لمدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني في سلامة وحفظ الأرواح والممتلكات.

وقال الأمير خالد بن سلمان: “أشكر المهندس سالم باسمير مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني في سلامة وحفظ الأرواح والممتلكات في الميناء”.

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

خالد بن سلمان: إلى أهلِنا في اليمن.. القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل

خالد بن سلمان: إلى أهلِنا في اليمن.. القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل

الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن
الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن

