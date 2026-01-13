خالد بن سلمان: أشكر مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
توجه وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالشكر لمدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني في سلامة وحفظ الأرواح والممتلكات.
أشكر المهندس سالم باسمير مدير ميناء المكلا على دوره البطولي والإنساني في سلامة وحفظ الأرواح والممتلكات في الميناء. pic.twitter.com/G5KXaq90GP
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 13, 2026