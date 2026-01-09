خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان
أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن قضية الجنوب أصبح لها مسار حقيقي ترعاه المملكة ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي تسعى المملكة من خلاله لجمع أبناء الجنوب؛ لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم.
وتابع خالد بن سلمان في تدوينات عبر منصة إكس: ستشكل المملكة لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد للمؤتمر، الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز، وستدعم المملكة مخرجات المؤتمر ليتم طرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن.
وأضاف: لقد كان القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرارًا شجاعًا حريصًا على مستقبل القضية الجنوبية وتشجيعًا لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم.