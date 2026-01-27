وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة
التقى وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.
وبحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الكويتي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ومستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.