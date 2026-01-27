خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي

التقى وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

وبحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الكويتي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ومستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.