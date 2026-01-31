استعرض برنامج سكني خطوات طباعة شهادة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.

وقال سكني عبر منصة إكس: إن خطوات طباعة شهادة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول هي كما يلي:

– الدخول على الملف الشخصي والنقر على انشطتي

– النقر على ” شهادة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول “.

– النقر على أيقونة “طلب إعفاء”.

– الموافقة على الإقرار والنقر على “تأكيد”.

– تعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على “تأكيد”.

– تم تقديم طلب شهادة الإعفاء بنجاح.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.