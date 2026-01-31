Icon

خطوات طباعة شهادة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ مساءً
خطوات طباعة شهادة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول
المواطن - فريق التحرير

استعرض برنامج سكني خطوات طباعة شهادة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.

وقال سكني عبر منصة إكس: إن خطوات طباعة شهادة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول هي كما يلي:

– الدخول على الملف الشخصي والنقر على انشطتي
– النقر على ” شهادة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول “.
– النقر على أيقونة “طلب إعفاء”.
– الموافقة على الإقرار والنقر على “تأكيد”.
– تعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على “تأكيد”.
– تم تقديم طلب شهادة الإعفاء بنجاح.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

