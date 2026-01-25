خطوات وشروط إذن التنقل بالسلاح الناري عبر منصة أبشر

تتيح خدمة إذن التنقل بالسلاح النار، عبر منصة أبشر، للمواطنين إصدار إذن إلكتروني لحمل السلاح المسجل تحت رخصة الاقتناء لغرض التنقل من منطقة إلى منطقة.

خطوات وشروط إذن التنقل بالسلاح

وتمكن الخدمة المواطنين من حمل السلاح بشكل مرخص وفق الشروط التالية:

أن يكون لدى المستفيد هوية رقمية في منصة أبشر. عدم وجود ملاحظات أمنية. أن يكون السلاح المراد إصدار إذن التنقل له من ضمن رخصة الاقتناء فقط. لا يمكن حمل أكثر من سلاح واحد واقتناء أكثر من عشرة أسلحة. يمكن شراء الأسلحة من الملاك أو المراكز المعتمدة.

ويجب على المواطنين كذلك، تحديد مسار التنقل، والمنطقة، وتاريخ بداية التصريح، وعدد الذخائر مع الإقرار وقبول شروط الخدمة، كما يُحظر حمل السلاح داخل الحرمين الشريفين والمناطق الحكومية والأمنية.