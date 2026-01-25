Icon

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو Icon القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية Icon عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران Icon إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات وشروط إذن التنقل بالسلاح الناري عبر منصة أبشر

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
خطوات وشروط إذن التنقل بالسلاح الناري عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتيح خدمة إذن التنقل بالسلاح النار، عبر منصة أبشر، للمواطنين إصدار إذن إلكتروني لحمل السلاح المسجل تحت رخصة الاقتناء لغرض التنقل من منطقة إلى منطقة.

خطوات وشروط إذن التنقل بالسلاح

وتمكن الخدمة المواطنين من حمل السلاح بشكل مرخص وفق الشروط التالية:

قد يهمّك أيضاً
أكثر من 41 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” 

أكثر من 41 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” 

5 خطوات لإصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

5 خطوات لإصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

  1. أن يكون لدى المستفيد هوية رقمية في منصة أبشر.
  2. عدم وجود ملاحظات أمنية.
  3. أن يكون السلاح المراد إصدار إذن التنقل له من ضمن رخصة الاقتناء فقط.
  4. لا يمكن حمل أكثر من سلاح واحد واقتناء أكثر من عشرة أسلحة.
  5. يمكن شراء الأسلحة من الملاك أو المراكز المعتمدة.

ويجب على المواطنين كذلك، تحديد مسار التنقل، والمنطقة، وتاريخ بداية التصريح، وعدد الذخائر مع الإقرار وقبول شروط الخدمة، كما يُحظر حمل السلاح داخل الحرمين الشريفين والمناطق الحكومية والأمنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 41 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” 
السعودية اليوم

أكثر من 41 مليون عملية إلكترونية عبر...

السعودية اليوم