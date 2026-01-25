خطوات وشروط إذن التنقل بالسلاح الناري عبر منصة أبشر

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
تتيح خدمة إذن التنقل بالسلاح النار، عبر منصة أبشر، للمواطنين إصدار إذن إلكتروني لحمل السلاح المسجل تحت رخصة الاقتناء لغرض التنقل من منطقة إلى منطقة.
وتمكن الخدمة المواطنين من حمل السلاح بشكل مرخص وفق الشروط التالية:
ويجب على المواطنين كذلك، تحديد مسار التنقل، والمنطقة، وتاريخ بداية التصريح، وعدد الذخائر مع الإقرار وقبول شروط الخدمة، كما يُحظر حمل السلاح داخل الحرمين الشريفين والمناطق الحكومية والأمنية.