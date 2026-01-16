Icon

خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد بقطر

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد بقطر
المواطن - فريق التحرير

بعد رفع حالة التأهب، وسط أنباء عن احتمال تنفيذ الولايات المتحدة ضربة ضد إيران، أكدت 3 مصادر مطلعة أنه تم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر.

وأضاف أحد المصادر أن الطائرات الأميركية التي نُقلت من قاعدة العديد أمس بدأت أمس الخميس تعود تدريجياً إلى القاعدة، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

فيما قال المصدران الآخران، وهما دبلوماسيان تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما، إن بعض الأفراد الذين طُلب منهم مغادرة القاعدة أمس سُمح لهم بالعودة أيضاً، في المقابل، لم تُعلق السفارة الأميركية في قطر على الموضوع.

وكانت الولايات المتحدة أجلت أمس مئات الجنود من القاعدة تمهيدًا لأي تحرك عسكري محتمل ضد إيران، وفق ما أوضح مسؤول أميركي وشخص مطلع على الأمر.

وقال المصدران إن الجنود انتقلوا إلى منشآت وفنادق أخرى في المنطقة، بهدف إخراجهم من دائرة الخطر في حال أدى أي هجوم أميركي إلى رد إيراني على المصالح الأميركية.

بدورها، أعلنت الحكومة القطرية أنه تم سحب بعض الأفراد من القاعدة “استجابة للتوترات الإقليمية الحالية”. وأكدت في بيان أنها ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها”.

أتى ذلك، بعدما تصاعدت المخاوف من أن يوجه ترامب ضربات إلى إيران، بعدما أطلق تحذيرات عدة، وتعهد بمساعدة المتظاهرين.

إلا أن تصريحاته اليوم بدت أقل حدة، ورأى البعض أنها قد تشي بتراجعه عن الخيار العسكري.

في حين أشار مسؤول سعودي إلى أن “السعودية وقطر وعمان أقنعت ترامب بمنح إيران فرصة”، وفق ما نقلت فرانس برس.

