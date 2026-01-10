Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى Icon الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف الجوي والمدفعي على أنحاء من غزة Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة Icon فوائد مذهلة.. ملعقة من الحبة السوداء تحمي القلب Icon خلال أسبوع.. ضبط 18836 مخالفًا بينهم 19 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon منصة إكس تواجه خطر الإغلاق بسبب صور إباحية وماسك يعلق Icon قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لنقلها إلى قطاع غزة Icon شركة ثمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والعمل عن بُعد Icon خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر يناير Icon موجة حرائق غابات في ولاية فيكتوريا بأستراليا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ موضحا أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 30، جدة وجازان والقنفذة 29، ينبع 27، نجران 25، الأحساء 24 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة

تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة

طقس المملكة.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة في عدة مناطق

طقس المملكة.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة في عدة مناطق

وتابع “كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة والدمام 23، الطائف 21، الرياض وأبها 20، بريدة وتبوك والباحة 17، السودة 13 درجة مئوية”.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 1، تبوك 5، أبها ونجران 8، الطائف والعلا 9، الباحة 10، الرياض 12، الدمام 13، المدينة المنورة 15، جدة ومكة المكرمة وجازان 22 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم، الرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، وتكون خفيفة على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-50 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع المــوج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على...

السعودية اليوم
طقس المملكة.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة في عدة مناطق
السعودية اليوم

طقس المملكة.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة...

السعودية اليوم