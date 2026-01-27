دوري روشن.. انطلاق منافسات الجولة الـ 19 غدًا

تنطلق غدًا منافسات الجولة الـ(19) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” على مدار ثلاثة أيام، وسط ترقّب جماهيري لمواجهات قوية تُقام في عدة مدن بالمملكة.

وتُفتتح الجولة غدًا بإقامة ثلاث مواجهات، إذ يستضيف النجمة فريق الرياض على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويلتقي الأهلي مع الاتفاق على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويواجه الفيحاء نظيره الخليج على مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

وتتواصل المنافسات يوم الخميس بثلاث مباريات، إذ يحل الاتحاد ضيفًا على الفتح على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، ويستقبل القادسية نظيره الهلال على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي الحزم مع الشباب على ملعب نادي الحزم بالرس.

وتُختتم الجولة يوم الجمعة بثلاث مواجهات، إذ يواجه التعاون نظيره الأخدود على ملعب نادي التعاون في بريدة، ويستضيف نيوم نظيره ضمك على إستاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، ويلتقي الخلود مع النصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.