ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأربعاء، مقاضاتها لعدد من الصفحات الإلكترونية نشرت صوراً مسيئة لها، مستخدمة الذكاء الاصطناعي لتزوير تلك الصور.

ونشرت الفنانة المصرية بياناً صحافياً قالت فيه: “أعلن أنني قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة وأم مصرية”.

ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة

وأضافت: “ومن هذه اللحظة، لن أكتفي بتجاهل مثل هذه التجاوزات، رغم ثقتي الكاملة في وعي جمهوري ومعرفته الحقيقية بي وبقيمتي الإنسانية والفنية، إلا أن ما حدث قد تجاوز حدود الصمت، وفرض ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم”.

وتابعت: “وأؤكد أن هذا القرار لا يخصني وحدي، بل أعتبره رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الإساءة أو الفبركة، بأن تدافع عن نفسها، وألا تتردد في اللجوء إلى القانون، فالدستور والقانون المصري يكفلان للمرأة الحماية والكرامة والاحترام، ويمنحانها الوسائل القانونية الكاملة للدفاع عن حقوقها”.

وأوضحت: “وأشدد على أن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي لابد أن يكون لها وقفة، وأن هذه الإجراءات القانونية ليست الأخيرة، حيث يجري حالياً اتخاذ خطوات قانونية أخرى ضد أطراف مختلفة تجاوزت في حقي بشكل صريح”.

وأضافت ياسمين: “كما أؤكد أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يذكر اسمي صراحة، بل تمتد أيضاً إلى كل من يتعمد الإساءة أو التشهير عن طريق التلميح أو الإيحاء أو الوصف غير المباشر، متى كان ذلك كافياً لتعريف الجمهور بشخصي دون لبس”.