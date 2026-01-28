Icon

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS Icon معهد سرب يعلن تمديد فترة القبول والتسجيل لدراسة الدبلوم Icon المملكة تقدّم 39 مليون دولار لدعم الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا Icon ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء Icon ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة Icon ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة Icon اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي Icon المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” Icon أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٣ مساءً
ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأربعاء، مقاضاتها لعدد من الصفحات الإلكترونية نشرت صوراً مسيئة لها، مستخدمة الذكاء الاصطناعي لتزوير تلك الصور.

ونشرت الفنانة المصرية بياناً صحافياً قالت فيه: “أعلن أنني قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة وأم مصرية”.

قد يهمّك أيضاً
دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان”

دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان”

ياسمين عبدالعزيز ترد على معجب طلب الزواج منها بطريقة كوميدية

ياسمين عبدالعزيز ترد على معجب طلب الزواج منها بطريقة كوميدية

ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة

وأضافت: “ومن هذه اللحظة، لن أكتفي بتجاهل مثل هذه التجاوزات، رغم ثقتي الكاملة في وعي جمهوري ومعرفته الحقيقية بي وبقيمتي الإنسانية والفنية، إلا أن ما حدث قد تجاوز حدود الصمت، وفرض ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم”.

وتابعت: “وأؤكد أن هذا القرار لا يخصني وحدي، بل أعتبره رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الإساءة أو الفبركة، بأن تدافع عن نفسها، وألا تتردد في اللجوء إلى القانون، فالدستور والقانون المصري يكفلان للمرأة الحماية والكرامة والاحترام، ويمنحانها الوسائل القانونية الكاملة للدفاع عن حقوقها”.

وأوضحت: “وأشدد على أن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي لابد أن يكون لها وقفة، وأن هذه الإجراءات القانونية ليست الأخيرة، حيث يجري حالياً اتخاذ خطوات قانونية أخرى ضد أطراف مختلفة تجاوزت في حقي بشكل صريح”.

وأضافت ياسمين: “كما أؤكد أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يذكر اسمي صراحة، بل تمتد أيضاً إلى كل من يتعمد الإساءة أو التشهير عن طريق التلميح أو الإيحاء أو الوصف غير المباشر، متى كان ذلك كافياً لتعريف الجمهور بشخصي دون لبس”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد