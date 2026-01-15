رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، والوفد المرافق له.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك ديانج, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.