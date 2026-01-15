رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة

وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، والوفد المرافق له.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك ديانج, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.