Icon

رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic” Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في محلية الروصيرص في السودان Icon جامعة الملك خالد تقر إنشاء جمعية فلسفية وتحمي الملكية الفكرية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10290 نقطة Icon أمانة الباحة تطرح 44 فرصة استثمارية متنوعة في الحجرة Icon النيابة العامة تحذر من جريمة التحرّش الإلكتروني: تشمل الوسائل التقنية حديثة Icon ضبط مواقع مخالفة لتجميع وتخزين الإطارات التالفة في جدة Icon أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي رفحاء ويدشّن مشروعات تنموية وتعليمية بقيمة 262 مليون ريال Icon قرار بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب Icon مجلس الوزراء يوافق على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الفعالية المرتقبة مارس المقبل

رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic”

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر فعالية “Fanatics Flag Football Classic”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن طرح تذاكر حدث (Fanatics Flag Football Classic)، وذلك من خلال منصة webook.

وستشهد العاصمة الرياض مساء يوم (السبت) 21 مارس 2026 انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، في منطقة المملكة أرينا، كحدث عالمي هو الأول من نوعه يجمع بين الرياضة والترفيه، ويصنع تجربة متكاملة، بمشاركة أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية توم بريدي، إلى جانب نخبة من النجوم وأبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

قد يهمّك أيضاً
تركي آل الشيخ: الملاكمة ستصبح الرياضة رقم 1 في العالم عبر موسم الرياض

تركي آل الشيخ: الملاكمة ستصبح الرياضة رقم 1 في العالم عبر موسم...

الطفل السوري يتنزه في الرياض ويشكر تركي آل الشيخ

الطفل السوري يتنزه في الرياض ويشكر تركي آل الشيخ

وتعد فعالية Fanatics Flag Football Classic انطلاقة جديدة ومختلفة لفعاليات كرة القدم بنظام “العَلم”، حيث تشهد البطولة مشاركة ثلاثة فرق مليئة بالنجوم تضم لاعبين وأساطير من دوري كرة القدم الأمريكية NFL، إلى جانب نخبة من الفنانين العالميين، في مواجهات مباشرة تعتمد على نظام “العَلم” فوتبول السريع والمثير، وسط أجواء تنافسية عالية المستوى وحضور جماهيري حماسي.

الجدير بالذكر أن الحدث يمتد ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة، إذ يتولى تقديم الأمسية الفنان الكوميدي العالمي كيفن هارت، ويمثل تنظيم Fanatics Flag Football Classic في الرياض خطوة نوعية تعكس تنوع الفعاليات التي يحتضنها موسم الرياض 2025، واستمراره في استقطاب الأحداث العالمية التي تمزج بين أحدث أشكال الرياضة الحديثة وصناعة الترفيه، بما يعزز مكانة المملكة وجهة رئيسة لاستضافة الفعاليات الكبرى ذات الطابع العالمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد