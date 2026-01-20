Icon

رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات Icon التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية Icon فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل Icon لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي Icon لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن Icon موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر Icon توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وضباب بعدة مناطق Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي  Icon استقرار أسعار النفط Icon 4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم في الساعة، تشمل محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، مما تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن بداية الإنذار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر هذه الحالة -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 6 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية

رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية

رياح وضباب على المنطقة الشرقية

رياح وضباب على المنطقة الشرقية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

رياح نشطة وأمطار على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم
رياح وضباب على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

رياح وضباب على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم