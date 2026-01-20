رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم في الساعة، تشمل محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، مما تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن بداية الإنذار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر هذه الحالة -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 6 مساءً.