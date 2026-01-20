رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وضباب بعدة مناطق فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي استقرار أسعار النفط 4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي
نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم في الساعة، تشمل محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، مما تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة وانعدام مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن بداية الإنذار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر هذه الحالة -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 6 مساءً.