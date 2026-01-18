رياح نشطة وضباب على المنطقة الشرقية

العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب
نبّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة على محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، والتي تسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ5 مساءً.
وحذّر المركز من موجة ضباب على المنطقة الشرقية، والتي تشمل كل من محافظة العديد، وذعبلوتن، وتسبب تأثيراتها في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 صباحًا.