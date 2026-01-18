Icon

العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا Icon وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية Icon زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان Icon قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا Icon تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود Icon طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق Icon اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح نشطة وضباب على المنطقة الشرقية

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
رياح نشطة وضباب على المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة على محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، والتي تسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ5 مساءً.
وحذّر المركز من موجة ضباب على المنطقة الشرقية، والتي تشمل كل من محافظة العديد، وذعبلوتن، وتسبب تأثيراتها في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 صباحًا.

قد يهمّك أيضاً
ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

ضباب وانعدام في مدى الرؤية في منطقة حائل

ضباب وانعدام في مدى الرؤية في منطقة حائل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد