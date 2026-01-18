رياح نشطة وضباب على المنطقة الشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تسبب تأثيراتها في إثارة الأتربة على محافظة حفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، وقرية العليا، والتي تسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم في الطرق والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ5 مساءً.

وحذّر المركز من موجة ضباب على المنطقة الشرقية، والتي تشمل كل من محافظة العديد، وذعبلوتن، وتسبب تأثيراتها في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 صباحًا.