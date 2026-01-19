ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال

توقَّع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، ارتفاع متوسط الدخل الشهري لمستفيدي البرنامج من صغار المزارعين والمنتجين، إلى أكثر من 20 ألف ريال للفرد بحلول عام 2030م، مشيرًا إلى أن هذا النمو والارتفاع الكبير، يعكس جهود البرنامج لدعم وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المناطق الريفية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ارتفاع متوسط الدخل السنوي

وأوضح المتحدث الرسمي لـ “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن هذا النمو الواضح في مستوى دخول صغار المزارعين، جاء نتاجًا لجهد كبير ومتواصل، اعتمد على عدة ركائز إستراتيجية، شملت التوسع في أنشطة البرنامج؛ حيث جرى زيادة نطاق تمكين البرنامج؛ لتتجاوز قاعدة المستفيدين من دعمه وخدماته (200) ألف مستفيد، إضافة إلى العمل على رفع الإنتاجية، من خلال تعميم “المشاريع النموذجية” التي أثبتت نجاحها وقدرتها على زيادة الإنتاج بنسب تتراوح بين (40%) و(250%) حسب كل قطاع، إلى جانب إضافة القيمة، عبر تحسين الدخل الريفي وتطوير سلاسل القيمة، إضافةً إلى تحويل المنتجين إلى مستثمرين صغار، ودعم عمليات التصنيع والتسويق المحلي، وتحقيق الاستدامة والتقنية، من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة والميكنة الزراعية، لخفض التكاليف التشغيلية بنسب تصل إلى (25%) في بعض العمليات؛ مما أسهم في رفع صافي أرباح المزارعين.

وأبان البريكان، أن التحول في مستويات الدخل الفردي لصغار المنتجين والمزارعين الريفيين، يُعد استثمارًا إنتاجيًا يهدف إلى جعل العمل في المناطق الريفية خيارًا اقتصاديًا منافسًا للعمل في المناطق الحضرية؛ مما يُسهم في ضمان استقرار المجتمعات الريفية واستدامتها، مشيرًا إلى أن التوقعات بتحقيق دخول صغار المنتجين والمزارعين هذا النمو والارتفاع الكبير، جاء بناءً على المسار التصاعدي لمستوى الدخل؛ حيث بدأ متوسط الدخل في عام 2018 من مستوى (9,500) ريال، ونجحت جهود البرنامج في رفعه إلى (13,763) ريالًا بنهاية عام 2024 – 2025، محققًا زيادة بنسبة (45%)؛ مما يشير إلى نجاح البرامج والمشاريع التي يدعمها “ريف السعودية”، في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصادي الوطني.