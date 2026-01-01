Icon

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة
المواطن - فريق التحرير

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في اجتماعها يوم 31 ديسمبر الماضي تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ 110.89 مليار ريال كما في القوائم المالية لسنة 2024 إلى حساب الأرباح المبقاة، وفق بيان من الشركة على “تداول السعودية” اليوم الخميس.

وذكرت الشركة في بيان سابق أن تحويل الاحتياطي العام إلى رصيد الأرباح المبقاة يأتي بالتماشي مع أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على مركز مالي قوي، مدعوم بإطار منضبط يعزز تنافسية الشركة وقدرتها على مواجهة التحديات وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد في ظل رحلة التحول وتحسين محفظة الأعمال التي تنفذها الشركة مما يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لمساهميها على المدى الطويل.

