سفارة السعودية بواشنطن تحذر من عاصفة ثلجية وتعلن أرقام الطوارئ

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية تنبيهاً هاماً للمواطنين المتواجدين في عدد من الولايات، داعية إياهم إلى أقصى درجات الحيطة والحذر. يأتي ذلك تزامباً مع إعلان السلطات الأمريكية حالة الطوارئ تحسباً لعاصفة ثلجية قوية من المتوقع أن تبدأ مساء اليوم السبت 24 يناير وتستمر حتى صباح الاثنين 26 يناير 2026م.

وشددت السفارة في بيانها على ضرورة اتباع المواطنين للتعليمات والإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية في المناطق المتضررة لضمان سلامتهم. كما خصصت السفارة أرقاماً للتواصل المباشر في الحالات الطارئة على مدار الساعة.