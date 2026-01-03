Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان
المواطن - فريق التحرير

​وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.599) سلة غذائية و(1.599) كرتون تمر للآجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظة البقاع بجمهورية لبنان، استفاد منها (7.995) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

