سلمان للإغاثة يوزّع 1.800 سلة غذائية في مديرية السوم بحضرموت

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1.800 سلة غذائية في مديرية السوم بحضرموت
المواطن - فريق التحرير

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (1.800) سلة غذائية في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، يستفيد منها (12.600) فرد، ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز الدور الإنساني والإغاثي للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز، وتجسيدًا لثوابتها الراسخة في مدّ يد العون للشعب اليمني الشقيق.

