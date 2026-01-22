سلمان للإغاثة يوزّع 1.800 سلة غذائية في مديرية السوم بحضرموت

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (1.800) سلة غذائية في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، يستفيد منها (12.600) فرد، ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.
ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز الدور الإنساني والإغاثي للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز، وتجسيدًا لثوابتها الراسخة في مدّ يد العون للشعب اليمني الشقيق.