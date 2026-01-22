سلمان للإغاثة يوزّع 1.800 سلة غذائية في مديرية السوم بحضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (1.800) سلة غذائية في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، يستفيد منها (12.600) فرد، ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز الدور الإنساني والإغاثي للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز، وتجسيدًا لثوابتها الراسخة في مدّ يد العون للشعب اليمني الشقيق.