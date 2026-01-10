سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن سامسونغ تتراجع.. كاميرات Galaxy S26 بلا ترقية ميدان فروسية الجبيل يطلق سباق الفروسية الخامس الحصيني: الخميس المقبل بداية “مقرقع البيبان”.. الموسم الثاني من الشتاء ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان الزكاة: 6 إجراءات لـ نقل ملكية السجل التجاري درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف الجوي والمدفعي على أنحاء من غزة تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة فوائد مذهلة.. ملعقة من الحبة السوداء تحمي القلب
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1,682) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مديرية المواسط بمحافظة تعز، استفاد منها (1,682) فردًا من النازحين والمجتمع المستضيف، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) بالجمهورية اليمنية للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء باليمن.