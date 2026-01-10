Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن Icon سامسونغ تتراجع.. كاميرات Galaxy S26 بلا ترقية Icon ميدان فروسية الجبيل يطلق سباق الفروسية الخامس Icon الحصيني: الخميس المقبل بداية “مقرقع البيبان”.. الموسم الثاني من الشتاء Icon ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان Icon الزكاة: 6 إجراءات لـ نقل ملكية السجل التجاري Icon درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى Icon الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف الجوي والمدفعي على أنحاء من غزة Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة Icon فوائد مذهلة.. ملعقة من الحبة السوداء تحمي القلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٢ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1,682) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مديرية المواسط بمحافظة تعز، استفاد منها (1,682) فردًا من النازحين والمجتمع المستضيف، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) بالجمهورية اليمنية للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء باليمن.

قد يهمّك أيضاً
مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد

مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد

الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي

الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوات درع الوطن تدخل المكلا ومطار الريان في اليمن
السعودية اليوم

قوات درع الوطن تدخل المكلا ومطار الريان...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية
السعودية اليوم

الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة...

السعودية اليوم
المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها
أخبار رئيسية

المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة...

أخبار رئيسية
الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي
السعودية اليوم

الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر...

السعودية اليوم
محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف المكلا
السعودية اليوم

محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف...

السعودية اليوم
مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد
السعودية اليوم

مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله...

السعودية اليوم
مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن
العالم

مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام...

العالم
سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599...

السعودية اليوم