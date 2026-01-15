سلمان للإغاثة يوزّع 560 بطانية على الأسر النازحة في حلب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (560) بطانية على الأسر النازحة في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (280) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتأمين الدفء والحماية للعائلات النازحة حديثًا، خاصة في ظل ظروف السكن المؤقت، مما يعزز قدرتهم على التكيف مع بيئة النزوح القاسية.