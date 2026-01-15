Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 560 بطانية على الأسر النازحة في حلب

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٥ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 560 بطانية على الأسر النازحة في حلب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (560) بطانية على الأسر النازحة في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (280) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتأمين الدفء والحماية للعائلات النازحة حديثًا، خاصة في ظل ظروف السكن المؤقت، مما يعزز قدرتهم على التكيف مع بيئة النزوح القاسية.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب

سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب

الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب

الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر...

السعودية اليوم
الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ مقصود شمال حلب
العالم

الجيش السوري يواصل تقدمه في حي الشيخ...

العالم