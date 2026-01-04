سنام راعي النظر تعزز الهوية الوطنية.. أكثر 600 ألف لاعب خلال 40 يومًا

تتبوأ المملكة العربية السعودية، صدارة الدول المجاورة في الاهتمام بالموروث والهوية السعودية، وتسعى إلى تعميق هذه الجذور في نفوس الأجيال.

هذا وتعد المملكة قبلة العالم في الاهتمام بقطاع الإبل ومسابقاته المتنوعة،كما تسعى المملكة إلى صدارة الدول المهتمة بقطاع الألعاب الإلكترونية وتهيئة بيئة مناسبة للمهتمين والمبتكرين.

تعزيز الهوية الوطنية

أيضا، يتواءم نادي الإبل مع رؤية المملكة في تعزيز الهوية من خلال مبادرات موجّهة لمختلف الشرائح، وتدل الجوائز النوعية لمسابقات النادي على اهتمام بأصحاب المصلحة من ملاك وهواة ومهتمين.

كما يسعى نادي الإبل إلى رفع الوعي بالموروث وتنمية اقتصاديات الإبل وتعزيز التحول الرقمي في القطاع.

أما عن سنام، فقد جمعت اللعبة أكثر من 600 ألف لاعب خلال 40 يوماً، كما تصدرت متاجر التطبيقات الذكية في آبل واندرويد طيلة أيام المسابقة، في دلالة على أثر التفاعل مع المبادرات المبتكرة والإبداعية.

كذلك أسهمت نسخة سنام من راعي النظر في 2025 في اشتراك الجمهور في الجوائز، إضافة إلى تقديمها جرعة معرفية لمحاكاة تربية الإبل، من خلال التعليم بالترفيه.

جائزة النسخة الثالثة

يذكر أن المواطن، إبراهيم المهيدب حقق جائزة النسخة الثالثة من منصة راعي النظر “سنام” بعد حصده أعلى مجموع نقاط خلال منافسة امتدت لأكثر من 30 يوماً ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، محققاً بذلك حزمة الجوائز التي أعلنها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، والتي تتضمن السلام على راعي الحفل وجائزة الشداد بالإضافة إلى جزيرة خاصة، كما تمتد الجوائز إلى فريقه الذي شاركه مجريات التنافس حيث تحصّل العشر الأوائل على جوائز بقيمة تصل إلى 5 ملايين ريال.

وتأتي لعبة “سنام” لتمثل امتدادًا لمسار التطوير الذي يستهدف تحويل الموروث إلى تجربة تفاعلية حديثة، تُقرّب الجمهور من تفاصيل المنافسة وتُعزّز حضور الإبل في الوعي العام بأسلوب يجمع الأصالة بالحلول الرقمية، عبر نموذج مبتكر يجمع بين الترفيه والتعليم، بتفاعل حبس الأنفاس حتى لحظة الإعلان عن الفائز.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة راعي النظر في نسختها الثالثة قد سجلت أكثر من 600 ألف لاعب في فترة لا تتجاوز 40 يوماً؛ مما جعلها تتصدر متاجر تطبيقات الهواتف خلال هذه الفترة، لتصبح اللعبة السعودية الأكثر تداولاً على مستوى الألعاب الرقمية.

وقد حقق النادي من خلال هذه المبادرة عدة مستهدفات استراتيجية، في مقدمتها؛ نشر الثقافة والمعرفة بالإبل وارتباطها بالموروث السعودي، وتنمية وتطوير اقتصاديات الإبل ومستقبلها، إلى جانب تعزيز حضور الإبل محليًا وعالميًا عبر منصات وبرامج تُواكب رؤية المملكة وتخدم الهوية الوطنية.