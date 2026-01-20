شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” تطلق برنامج تطوير الخريجين بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا تحت رعاية وزير الإعلام.. “شاعر الراية” يختتم موسمه الرابع إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال قصر الأمير سعد بن سعود يُجسِّد شغفه بالعمارة والابتكار ويروي قصته من جديد الشؤون الإسلامية تُصدر توجيهات شاملة لتهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم إفطار الصائمين فيصل بن فرحان يبحث التطورات بقطاع غزة مع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني علماء روس يرصدون عاصفة إشعاعية شمسية نادرة أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور
أعلنت شركة بوبا للتأمين التعاوني عن طرح 47 فرصة وظيفية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في كل من (الرياض. جدة, الخبر) حسب المسميات والشروط التالية:
– مساعد أول – إدارة حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة
– مسجل أول الغدد الصماء – عدد 2
– مدير الأداء الرقمي والرؤى
– مدير العلاج الطبيعي
– مدير إدارة المنتجات والتصميم والتجارب الرقمية
– محلل أعمال
– مسجل أمراض الكلى – عدد 2
– مسجل – طب الأمراض الجلدية – عدد 2
– مسجل أمراض الجهاز الهضمي – عدد 2
– مسجل الغدد الصماء – عدد 2
– مسجل طب الأسرة – عدد 2
– مسجل – طب باطني – عدد 2
– مسجل طب الأطفال – عدد 2
– مسجل طب النساء والتوليد
– مدير تنفيذي أول
– (وظائف أخرى)
– إدارة الأعمال
– إدارة المشاريع
– التسويق
– الإحصاء
– نظم المعلومات الإدارية
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– علوم البيانات
– الذكاء الاصطناعي
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– الهندسة
– العلاج الطبيعي
– التمريض
– الصيدلة
– الطب
– الطب والجراحة
– أو مايعادلهم
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– القدرة على أداء مهام متعددة والعمل تحت الضغط.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
– مهارات عالية في التواصل والتفاوض.
التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.