Icon

شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة Icon الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” تطلق برنامج تطوير الخريجين Icon بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا Icon تحت رعاية وزير الإعلام.. “شاعر الراية” يختتم موسمه الرابع Icon إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال Icon قصر الأمير سعد بن سعود يُجسِّد شغفه بالعمارة والابتكار ويروي قصته من جديد Icon الشؤون الإسلامية تُصدر توجيهات شاملة لتهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم إفطار الصائمين Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات بقطاع غزة مع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني Icon علماء روس يرصدون عاصفة إشعاعية شمسية نادرة Icon أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بوبا للتأمين التعاوني عن طرح 47 فرصة وظيفية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في كل من (الرياض. جدة, الخبر) حسب المسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– مساعد أول – إدارة حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة
– مسجل أول الغدد الصماء – عدد 2
– مدير الأداء الرقمي والرؤى
– مدير العلاج الطبيعي
– مدير إدارة المنتجات والتصميم والتجارب الرقمية
– محلل أعمال
– مسجل أمراض الكلى – عدد 2
– مسجل – طب الأمراض الجلدية – عدد 2
– مسجل أمراض الجهاز الهضمي – عدد 2
– مسجل الغدد الصماء – عدد 2
– مسجل طب الأسرة – عدد 2
– مسجل – طب باطني – عدد 2
– مسجل طب الأطفال – عدد 2
– مسجل طب النساء والتوليد
– مدير تنفيذي أول
– (وظائف أخرى)

قد يهمّك أيضاً
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة

مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة شاغرة

مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة شاغرة

التخصصات المستهدفة:

– إدارة الأعمال
– إدارة المشاريع
– التسويق
– الإحصاء
– نظم المعلومات الإدارية
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– علوم البيانات
– الذكاء الاصطناعي
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– الهندسة
– العلاج الطبيعي
– التمريض
– الصيدلة
– الطب
– الطب والجراحة

– أو مايعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– القدرة على أداء مهام متعددة والعمل تحت الضغط.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
– مهارات عالية في التواصل والتفاوض.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

مستشفى الحبيب التخصصي تعلن عن 70 وظيفة...

حصاد اليوم
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. لا يشترط الخبرة
آخر الاخبار

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.....

آخر الاخبار