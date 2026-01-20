شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة

أعلنت شركة بوبا للتأمين التعاوني عن طرح 47 فرصة وظيفية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في كل من (الرياض. جدة, الخبر) حسب المسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

– مساعد أول – إدارة حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة

– مسجل أول الغدد الصماء – عدد 2

– مدير الأداء الرقمي والرؤى

– مدير العلاج الطبيعي

– مدير إدارة المنتجات والتصميم والتجارب الرقمية

– محلل أعمال

– مسجل أمراض الكلى – عدد 2

– مسجل – طب الأمراض الجلدية – عدد 2

– مسجل أمراض الجهاز الهضمي – عدد 2

– مسجل الغدد الصماء – عدد 2

– مسجل طب الأسرة – عدد 2

– مسجل – طب باطني – عدد 2

– مسجل طب الأطفال – عدد 2

– مسجل طب النساء والتوليد

– مدير تنفيذي أول

– (وظائف أخرى)

التخصصات المستهدفة:

– إدارة الأعمال

– إدارة المشاريع

– التسويق

– الإحصاء

– نظم المعلومات الإدارية

– نظم المعلومات

– تقنية المعلومات

– علوم البيانات

– الذكاء الاصطناعي

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– الهندسة

– العلاج الطبيعي

– التمريض

– الصيدلة

– الطب

– الطب والجراحة

– أو مايعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– القدرة على أداء مهام متعددة والعمل تحت الضغط.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– مهارات عالية في التواصل والتفاوض.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.