شروط وضوابط تسجيل الأرملة في حساب المواطن

قال حساب المواطن إنه بإمكان الأرملة التسجيل وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول الى حسابها (ملف المستفيد – المرفقات).

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: