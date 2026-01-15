Icon

شروط وضوابط تسجيل الأرملة في حساب المواطن

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
شروط وضوابط تسجيل الأرملة في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه بإمكان الأرملة التسجيل وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول الى حسابها (ملف المستفيد – المرفقات).

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

هل تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن: يلزم إرفاق مستند إثبات الاستقلالية في هذه الحالة

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

 

