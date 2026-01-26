صاعقة تُصيب 30 شخصًا في البرازيل

الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة” إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة
أُصيب 30 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم ثمانية في حالة خطيرة، جراء صاعقة برق ضربت منطقة في العاصمة البرازيلية برازيليا، بحسب ما أفادت به خدمات الإطفاء.
وأوضحت السلطات، أن الحادث وقع خلال تساقط أمطار غزيرة، حيث قدمت فرق الطوارئ إسعافات أولية لـ72 شخصًا في موقع الحادث، فيما جرى نقل 30 مصابًا إلى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج.