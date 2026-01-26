Icon

الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 Icon وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي Icon المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية Icon 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 Icon "جامعة الفيصل" وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن "أيام المهنة" Icon إتمام أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء Icon هيئة المهندسين تعلن استحداث 6 شعب جديدة Icon

صاعقة تُصيب 30 شخصًا في البرازيل

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
صاعقة تُصيب 30 شخصًا في البرازيل
المواطن - فريق التحرير

أُصيب 30 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم ثمانية في حالة خطيرة، جراء صاعقة برق ضربت منطقة في العاصمة البرازيلية برازيليا، بحسب ما أفادت به خدمات الإطفاء.

وأوضحت السلطات، أن الحادث وقع خلال تساقط أمطار غزيرة، حيث قدمت فرق الطوارئ إسعافات أولية لـ72 شخصًا في موقع الحادث، فيما جرى نقل 30 مصابًا إلى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج.

