Icon

3 حالات تمنح المؤجر حق إلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض Icon عش بصحة تصدر دليلًا إرشاديًا لفسحة مدرسية صحية ومتوازنة Icon ضبط مواطن خليجي رعى 24 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز Icon صحراء الربع الخالي بنجران.. ملاذ شتوي ساحر لعشاق الطبيعة والهدوء Icon بناءً على توجيه ولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجزائر Icon سلمان للإغاثة يزود المرافق الصحية في أوكرانيا بالمعدات الطبية المنقذة للحياة Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026.. كيف تقود اهتمامات جمهور تيك توك صناعة الأخبار؟ Icon مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر قصصًا للأطفال عن الحرف اليدوية السعودية Icon ضبط ممارس طرح توقعات لأسعار العقار دون ترخيص تحليلي Icon مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمتزج الرمال الذهبية مع السماء الزرقاء في مشهد يخطف القلوب

صحراء الربع الخالي بنجران.. ملاذ شتوي ساحر لعشاق الطبيعة والهدوء

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢١ مساءً
صحراء الربع الخالي بنجران.. ملاذ شتوي ساحر لعشاق الطبيعة والهدوء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تتجلّى صحراء الربع الخالي في منطقة نجران كتحفة فنية طبيعية تأسر الأنفاس، حيث تمتزج الرمال الذهبية مع السماء الزرقاء في مشهد يخطف القلوب، ومع قدوم فصل الشتاء من كُلّ عام، تتحول هذه الصحراء إلى ملاذ يجذب عشاق الطبيعة ومحبي الهدوء.

وتعتبر الكثبان الرملية في الربع الخالي من الظواهر الطبيعية الباهرة، حيث تتشكَّل بأشكال متنوعة، ويتفاوت ارتفاعها بين عدة أمتار إلى عشرات الأمتار، وتتنوع ألوانها بين الأصفر والبرتقالي؛ مما يضفي لمسة سحرية على المناظر الطبيعية، كما تحتضن هذه المنطقة أنواعًا نادرة من النباتات والحيوانات التي تأقلمت مع الظروف القاسية، مما يُسهم في تعزيز التنوع البيولوجي في هذه البيئة الفريدة.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي

حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي

شاهد.. الأنهار تجري في صحراء الربع الخالي صيفًا

شاهد.. الأنهار تجري في صحراء الربع الخالي صيفًا

وجهة سياحية شتوية

وتبرز محافظة شرورة التي تُطل على صحراء الربع الخالي كوجهة سياحية شتوية، من خلال تنظيم الفعاليات والمهرجانات، مثل مهرجان شرورة الشتوي الذي يضم العديد من الأنشطة الشتوية المتنوعة التي يستمتع بها الزوَّار، ومن أبرز فعالياته العروض التراثية والفنون الشعبية، وسباقات الهجن والفروسية، وهدَّد الصقور، والأسواق الشعبية ومعارض الأسر المنتجة، فضلًا عن فعاليات التسوق المخصصة للأطفال والعائلات التي تجمع بين الحرف اليدوية والتراث الثقافي، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والمسابقات الرياضية ورالي السيارات الصحراوي.

وأفاد المرشد السياحي محمد آل مستنير، أن صحراء الربع الخالي تُمثّل وجهة سياحية مثالية، بما تحتويه من تكوينات رملية مميزة، مثل بحيرات “أم الحيش” ومنطقة الكثبان النجمية، فيما تشكل محمية عروق بني معارض، الواقعة على الحافة الغربية الشمالية للربع الخالي، أيقونة الطبيعة والحياة الفطرية، حيث تعـد أكبر محمية طبيعية في المملكة، وتعد المحمية موطنًا للمها العربي والريم الآدمي وطيور النعام؛ مما يجعلها وجهة تستحق الزيارة.

وأشار إلى أن رمال الربع الخالي تستقطب الزوَّار خلال فصلي الشتاء والربيع، الذين يسعون للاستمتاع بأجوائه اللطيفة، حيث تبدأ الأنشطة عادة عند بزوغ الفجر، فيتأمل الزوَّار جمال المشاهد وتغير الألوان على الكثبان الرملية، كما يفضل الكثير نصب مخيماتهم في قلب الصحراء، مما يجعل ليالي الشتاء فترة مثالية لتجربة الحياة الصحراوية الأصيلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد