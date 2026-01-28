ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة
تبرز صحراء الربع الخالي، وتحديدًا في نطاق منطقة نجران، كواحدة من أهم الوجهات السياحية الشتوية في المملكة، حيث تتحول في هذا الوقت من العام إلى ملاذ ساحر يجذب عشاق الطبيعة والباحثين عن السكينة بعيداً عن صخب المدن.
وتتميز هذه المنطقة بخصائص جغرافية وبيئية فريدة تجعلها مقصدًا استثنائيًا؛ حيث تتزين بتنوع لوني مذهل في كثبانها الرملية التي تشكل لوحات فنية طبيعية تمتد على مد البصر. كما تحتضن الصحراء تنوعاً إحيائياً لافتاً، يضم العديد من النباتات البرية والحيوانات النادرة التي تأقلمت مع هذه البيئة الخلابة.
ولا تقتصر جاذبية الربع الخالي على طبيعتها الصامتة فحسب، بل دبت فيها الحياة من خلال الفعاليات والمهرجانات الشتوية المتنوعة، مما عزز من مكانتها كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الاستجمام والترفيه.