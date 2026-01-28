Icon

تتحول في هذا الوقت من العام إلى ملاذ ساحر

صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٥ مساءً
صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة
المواطن - واس

تبرز صحراء الربع الخالي، وتحديدًا في نطاق منطقة نجران، كواحدة من أهم الوجهات السياحية الشتوية في المملكة، حيث تتحول في هذا الوقت من العام إلى ملاذ ساحر يجذب عشاق الطبيعة والباحثين عن السكينة بعيداً عن صخب المدن.

وتتميز هذه المنطقة بخصائص جغرافية وبيئية فريدة تجعلها مقصدًا استثنائيًا؛ حيث تتزين بتنوع لوني مذهل في كثبانها الرملية التي تشكل لوحات فنية طبيعية تمتد على مد البصر. كما تحتضن الصحراء تنوعاً إحيائياً لافتاً، يضم العديد من النباتات البرية والحيوانات النادرة التي تأقلمت مع هذه البيئة الخلابة.

ولا تقتصر جاذبية الربع الخالي على طبيعتها الصامتة فحسب، بل دبت فيها الحياة من خلال الفعاليات والمهرجانات الشتوية المتنوعة، مما عزز من مكانتها كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الاستجمام والترفيه.

