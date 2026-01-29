ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد ضبط مقيمين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح واستخدامهما أدوات محظورة ضبط مخالف رعى 13 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الاستثمار ديوان المظالم ينجز أكثر من 5 ملايين إجراء قضائي خلال 2025م شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار أمطار ورياح وصواعق على جازان حتى المساء
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (13) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن غرامة رعي الإبل (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.