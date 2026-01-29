Icon

ضبط مقيمين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح واستخدامهما أدوات محظورة

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في جدة بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسيتين الفلسطينية والأردنية، مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة؛ وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، واستخدامهما أدوات محظورة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994)، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

