Icon

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية الملك عبدالعزيز

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٢ مساءً
ضبط مواطن أشعل النار بغير الأماكن المخصصة في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكَّدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف رعى 13 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

ضبط مخالف رعى 13 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز

ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالف رعى 13 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

ضبط مخالف رعى 13 متنًا من الإبل...

السعودية اليوم
ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك...

السعودية اليوم