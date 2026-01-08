اكتشاف علمي لأحافير نادرة تعود إلى 465 مليون سنة في العلا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بصحراء الربع الخالي برنامج ريف يوضح موعد إعلان نتائج الأهلية ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية نيابةً عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة “التجارة”: 123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025 المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.