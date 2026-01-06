ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز ضبط أكثر من 4 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر في الرياض إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار ارتفاع الذهب وسط تزايد رهانات خفض الفائدة تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2% الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (16) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.