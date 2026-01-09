ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان وزارة الداخلية تنعى الفريق أول سعيد القحطاني ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (25) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.