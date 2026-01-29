ضبط مواطن لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص للبيع بعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ظهر في محتوى مرئي يعرض كائنات فطرية دون ترخيص للبيع في منطقة عسير، واستُكملت الإجراءات النظامية بحقه.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تحظر عرض الكائنات الفطرية بدون ترخيص، مؤكدةً ‏أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة (20,000) ريال، وعقوبة صيد الوبر الصخري غرامة (25,000) ريال.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي متابعتها لما ينشر من مخالفات بيئية عبر مختلف المنصات، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة بحق كل من يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، نظرًا لما تشكله تلك المخالفات من إضرار بالموارد الطبيعية.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999)، و(996) في جميع مناطق المملكة.