ضبط 4 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

