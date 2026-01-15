ضبط 4 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.