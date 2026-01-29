Icon

ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد Icon ضبط مقيمين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح واستخدامهما أدوات محظورة Icon ضبط مخالف رعى 13 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الاستثمار Icon ديوان المظالم ينجز أكثر من 5 ملايين إجراء قضائي خلال 2025م Icon شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية Icon برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار Icon أمطار ورياح وصواعق على جازان حتى المساء Icon وزارة الداخلية تسهم في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ مساءً
ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير

مواضيع ذات علاقة

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (22,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير

إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير

أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 

أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو قات في عسير
السعودية اليوم

القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلو...

السعودية اليوم
أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة شتوية خلابة
السعودية اليوم

أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص...

السعودية اليوم
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة...

السعودية اليوم