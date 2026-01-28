Icon

طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم وغدًا عبر أبشر

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم وغدًا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر.

وأوضحت إدارة المرور أن المزاد يستمر اليوم الأربعاء وحتى غدٍ الخميس 29 يناير، موضحةً أن المشاركة تتم عبر أربع خطوات بسيطة، تبدأ بالدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها اختيار المرور، ثم الدخول على خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لإتمام إجراءات المزايدة.

