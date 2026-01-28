طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم وغدًا عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر.

وأوضحت إدارة المرور أن المزاد يستمر اليوم الأربعاء وحتى غدٍ الخميس 29 يناير، موضحةً أن المشاركة تتم عبر أربع خطوات بسيطة، تبدأ بالدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها اختيار المرور، ثم الدخول على خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لإتمام إجراءات المزايدة.