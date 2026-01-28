طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم وغدًا عبر أبشر

ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية 3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة
أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر.
وأوضحت إدارة المرور أن المزاد يستمر اليوم الأربعاء وحتى غدٍ الخميس 29 يناير، موضحةً أن المشاركة تتم عبر أربع خطوات بسيطة، تبدأ بالدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها اختيار المرور، ثم الدخول على خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لإتمام إجراءات المزايدة.