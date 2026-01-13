طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن

قال حساب المواطن إنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

نتيجة أهلية حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بشأن نتيجة أهلية حساب المواطن اليوم الثلاثاء.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: